 ОСМД за этот год уже привлекли почти 600 миллионов "теплых кредитов", – Госэнергоэффективности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это свидетельствует еще и об увеличении объемов финансирования утепление одного многоквартирного дома.

Также сообщается, что за неделю еще 100 ОСМД привлекли более 30 млн грн "теплых " кредитов" на энергоэффективные меры в многоэтажках. Это почти в 1,5 раза больше, чем за позапрошлую неделю, когда ОСМД оформили 19 млн грн кредитов.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук пояснил, что такая активность в очередной раз доказывает востребованность программы "теплых кредитов", что позволяет:

внедрять комплексную термомодернизацию дома;

получать до 70% возмещения из госбюджета;

получать дополнительную компенсацию годовых или часть суммы кредита с местных бюджетов;

экономить 50% и более на коммунальных счетах;

повысить стоимость утепленных квартир в среднем на 30%.

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