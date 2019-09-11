 Мининфраструктуры инициирует открытие таможни на Львовском ж/д вокзале

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Начиная с декабря 2016 года, согласно распоряжению Кабинета министров, в электропоездах "Интерсити+" проводится эксперимент по прохождению таможенного контроля во время движения поездов между станциями "Львов" и "Мостиска-2". В ходе эксперимента за счет проведения процедур государственного и официального контроля во время движения, пребывание в пути поездов "Интерсити+" сообщением Киев-Львов-Перемышль было сокращено. Это привело к росту спроса на перевозки этими поездами.

Именно поэтому, ради удобства пассажиров, Министерство инфраструктуры будет инициировать установление на постоянной основе международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции "Львов".

"10 сентября 2019 года комиссией при участии представителей Министерства инфраструктуры, Государственной фискальной службы, Администрации Госпогранслужбы, Львовской ОГА и АО "Укрзализныця" была проведена проверка готовности открытии пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала станции Львов. По результатам проверки, комиссия пришла к выводу, инициировать перед Кабинетом Министров Украины относительно возможности открытия международного пункта контроля на территории железнодорожного вокзала станции Львов", - сообщил Юрий Лавренюк.

По словам заместителя министра Юрия Лавренюка, открытие пункта контроля через государственную границу на территории железнодорожного вокзала Львова позволит урегулировать организацию и осуществление на постоянной основе пограничных и таможенных мер, что создаст предпосылки для введения дополнительных поездов в направлении ЕС и роста пассажиропотока между Украиной и странами-членами ЕС.

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