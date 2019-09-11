 "Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby's за $4,8 миллиона

Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поскольку в среде коллекционеров неуклонно растет спрос на самые изысканные и редкие сорта шотландского виски, этой осенью Sotheby's представит "Величайшую коллекцию виски", которая не только станет самой дорогой коллекцией виски в истории аукционов, но и первыми торгами в истории Sotheby's, на которых будут представлены спиртные напитки одного владельца", - сказано в сообщении Sotheby's.

По словам представителя пресс-службы, коллекция охватывает наиболее полный ассортимент шотландского виски, происходящего из частного "погреба", и оценивается в 4 млн фунтов стерлингов ($4,8 млн). Всего на торги выставят 394 лота: 467 бутылок и 9 бочек. Топ-лотом станет 60-летний Macallan 1926 года, который оценивают в 350-450 тыс. фунтов.

Онлайн-торги аукциона откроются 27 сентября и завершатся офлайн-аукционом, который пройдет 24 октября в Лондоне и будет приурочен к аукциону коллекционных автомобилей, который с 2007 года ежегодно проходит в британской столице.

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