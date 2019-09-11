 Минрегион может разрешить обустраивать в парках небольшие кафе и магазины

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

По словам Парцхаладзе, это позволит создать комфортные условия для отдыхающих, особенно с детьми, а также может способствовать минимизации развития стихийной торговли в Украине.

"Обычно во время прогулки по парку, особенно с детьми, нужны две важные вещи. Первое – нормальный туалет в близкой доступности. Второе – место, где можно купить питьевой воды, мороженого или просто передохнуть, выпить кофе. И для того, чтобы это было цивилизованно и современно организовано, конечно, нужны соответствующие условия и проведены необходимые коммуникации. Поэтому сейчас мы рассматриваем предложение предусматривать такие вещи в новых парках сразу при проектировании. Чтобы в каждом новом парке было современное стационарное кафе или магазин. Чтобы там или рядом был нормальный доступный туалет для всех и другие удобства", – сообщил Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что такие изменения не будут означать, что кафе в парках будут на каждом шагу. В новых разрабатываемых нормах должно быть обязательно четко прописано максимально возможное количество таких кафе, которое будет зависеть от общей площади парка или количества посетителей.

"На каждом шагу в парке должны быть современные мусорки и прочие удобства для людей. Но никак не кафе. Думаю, одного, максимум двух, если это очень большой парк, будет достаточно", – отметил Парцхаладзе.

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