 Рада приняла за основу законопроект о защите географических указаний

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента 11 сентября 310 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект принят во исполнение Украиной обязательств в сфере евроинтеграции в части согласования требований действующего законодательства об охране прав на географические указания с нормами ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Право на госрегистрацию географического указания имеет объединение лиц, которые производят соответствующий товар и/или перерабатывают сырье для него в указанном географическом месте. Одно физическое или юридическое лицо имеет право на регистрацию географического указания в случае, если оно является единственным производителем, который желает подать заявку на регистрацию географического указания, а географическая территория, на которой осуществляется производство, имеет характеристики, существенно отличающиеся от прилегающих территорий.

Заявка на регистрацию может подаваться как в электронной, так и в бумажной форме на украинском языке и должна содержать само заявление, спецификацию товара, документ, в котором изложены основные положения спецификации товара (наименование, описание товара, особые правила его упаковки и маркировки, а также краткое описание границ географического места).

После экспертизы заявки и получения соответствующего вывода по госрегистрации данные вносятся в Реестр сведений о регистрации географического указания.

Кроме того, 287 народных депутатов проголосовали за сокращение наполовину срока подготовки законопроекта №1065 ко второму чтению.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине". В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине ГУ будут: вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский"), сыр ("Гуцульская овечья брынзя"), арбуз ("Херсонский арбуз"), черешня ("Мелитопольская черешня"), мед ("Карпатский мед").

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram