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Все про:обыск (311) Приватбанк (950)

 Полиция проводит обыски в центральном офисе "Приватбанка" (обновлено)

Соборное отделение полиции города Днепра проводит обыски в Центральном офисе государственного "ПриватБанка".

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе банка.

Руководитель пресс-службы банка Олег Серга сообщил LIGA.net, что полиция проводит обыски в одном из отделений государственного "ПриватБанка"

По его словам, обыск связан с одним из договоров, заключенных с "ПриватБанком". Документы и технику не изымают, сказал он. Связь обыска с бывшими акционерами ПриватБанка – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – в пресс-службе банка отрицают.

Как заявила пресс-служба "Приватбанка", в 12:00 11 сентября в главный офис "Приватбанка" в Днепре прибыла группа лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по постановлению Октябрьского районного суда города Днепра.

Постановление суда было выдано в понедельник, 9 сентября 2019 года, основанием стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий во время заключения договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми и консалтинговыми компаниями.

"Также вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и местная прокуратура пытается изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", – также рассказали в банке.

Подчеркивается, что "Приватбанк" осуществляет свою деятельность соответственно законодательству Украины и сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе своевременно предоставляет документы по решению судов. Проведение оперативных мероприятий по принудительному изъятию нескольких документов с привлечением чрезмерного количества спецназа полиции и неизвестных лиц банк расценивает как давление и препятствие нормальной работе офиса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147773
 
 
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ну вот и все...докапитализированый на 200 млрд грн...Приватбанк возвращается в родные руки
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Детям мороженое, бабе цветы, зебилам зеленую фишечку на лоб, путину Крым, а дяде Бене Приватбанк! Смотри не перепутай, Зеленский!
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Ой вей! у мене на картці Привату виявилося 21 гривня. Треба терміново купити батончик Рошен поки Приват не гавкнувся.
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Приват буде повернуто Коломойському... Процес пішов !
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Так нашли в сейфах бенин обрезок из синагоги?)))
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