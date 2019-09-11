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 Рада одобрила создание Единой электронной системы в строительстве

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1081 об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в строительстве и создании для отрасли Единой государственной электронной системы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Нардепы также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в строительстве в составе градостроительного кадастра. Предлагается обеспечить круглосуточный доступ к услугам системы, а также внедрить взаимодействие между электронными системами по принципу "единого окна". При этом в электронную систему планируется ввести обязательные к исполнению строительные нормы, национальные стандарты и другие нормативные документы технического характера.

Согласно проекту закона, доступ к информации в Единой системе должен быть обеспечен через открытый электронный портал.

Законопроектом предлагается также ввести идентификатор объекта строительства и утвердить единый порядок присваивания и изменения адреса объектов недвижимости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147771
 
 
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