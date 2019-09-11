 Еврокомиссия изучит выгодное для Украины решение Суда ЕС по газопроводу OPAL

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это решение суда подчеркивает важность принципа энергетической солидарности в Европейском союзе. Конечно, мы его изучим. Тщательно проанализируем в деталях, а потом решим, как действовать дальше", - сказал Шефчович, отвечая на вопрос о том, будет ли Еврокомиссия подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщал БизнесЦензор, Суд ЕС принял выгодное для Украины и Польши решение по использованию газопровода OPAL.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить Opal из-под регулирования норм ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором).

"Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей Opal были заморожены. Осенью прошлого года Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион.

Решение ЕК обжаловали в Европейском суде, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши. Кроме того, 23 декабря были приняты обеспечительные меры по иску о приостановке исполнения решения суда. С декабря "Газпром" начал наращивать загрузку Opal, покупая мощности на ежедневных аукционах, также удалось провести аукцион на январь. Однако уже аукцион на февраль был отменен после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.

21 июля 2017 года Суд ЕС отказал в принятии обеспечительных мер по иску PGNiG в виде приостановления действия решения ЕК об одобрении соглашения об урегулировании в отношении газопровода Opal между ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG и Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur).

Газопровод Opal является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из РФ.