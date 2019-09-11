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 Госуполномоченная АМКУ Панаиотиди может перейти работать в Минэкономразвития

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди подала декларацию кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Декларация Панаиотиди опубликована на сайте Единого государственного реестра деклараций, сообщает БизнесЦензор.

По данным декларации, кандидатуру Панаиотиди рассматривают на должность в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал БизнесЦензор, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус сообщал в мае, что государственных уполномоченных АМКУ и Панаиотиди и Агию Загребельскую могут уволить из-за голосования против покупки акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" компанией "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова.

"По моей информации, Петр Порошенко в свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельской. Одной из них уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию", - сообщал Герус.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147753
 
 
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