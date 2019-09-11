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 Bayadera Group запускает сеть магазинов по продаже алкоголя

Украинская алкогольная компания Bayadera Group запускает сеть собственных магазинов по продаже алкоголя Wine Wine by Winehouse.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Bayadera Group сообщает БизнесЦензор.

Первый магазин Bayadera Group запущен в Киеве в формате wholesales - оптовый магазин по продаже вина и крепких напитков. В течение 3х лет запланировано расширение сети до 10 магазинов-складов Wine Wine в Киеве.

Также компания готовит запуск онлайн магазина и службы доставки.

Bayadera Group владеет Национальной водочной компанией, которая производит продукцию под марками "Хлібний дар, "Перепілка", "Байка", "Козацька рада", "Цельсій", Koblevo, Marengo.

Собственниками НВК являются Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147750
 
 
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