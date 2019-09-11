 Bayadera Group запускает сеть магазинов по продаже алкоголя

Об этом со ссылкой на пресс-службу Bayadera Group сообщает БизнесЦензор.

Первый магазин Bayadera Group запущен в Киеве в формате wholesales - оптовый магазин по продаже вина и крепких напитков. В течение 3х лет запланировано расширение сети до 10 магазинов-складов Wine Wine в Киеве.

Также компания готовит запуск онлайн магазина и службы доставки.

Bayadera Group владеет Национальной водочной компанией, которая производит продукцию под марками "Хлібний дар, "Перепілка", "Байка", "Козацька рада", "Цельсій", Koblevo, Marengo.

Собственниками НВК являются Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева.