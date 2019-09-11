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 Украинская зерновая ассоциация повысила прогноз производства пшеницы и кукурузы

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз производства в Украине пшеницы в 2019/2020 маркетинговый год на 0,6 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 28,3 млн тонн, кукурузы – на 0,9 млн тонн, до 35,4 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прогноз производства ячменя ассоциацией повышен на 0,4 млн тонн – до 9 млн тонн.

Кроме того, УЗА в сентябре увеличила прогноз по производству сои на 0,2 млн тонн – до 4,3 млн тонн, показатель производства рапса остался на уровне августовского прогноза и составил 3,1 млн тонн.

По данным ассоциации, в целом прогноз производства зерновых и масличных культур в сентябре увеличен с 95,2 млн тонн до 97,7 млн тонн. В частности, по основным зерновым культурам (пшеница, ячмень, кукуруза) прогноз производства повышен с 70,8 млн тонн до 72,7 млн тонн.

Как сообщалось, Минагропрод Украины прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147744
 
 
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