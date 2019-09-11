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 Власть, Коррупция
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Все про:ВР (833) законопроект (689) незаконное обогащение (5)

 Рада одобрила криминализацию незаконного обогащения

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1031, которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводит инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

316 народных депутатов проголосовали в первом чтении за проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что иск о признании активов незаконными и взыскании их в доход государства будут предъявлять относительно активов, обретенных в течение 4-х лет до вступления в силу данного закона, которые в 500 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Основанием для иска будет обретение активов на такую же сумму после вступления в силу данного закона.

Прописана процедура для наложения ареста на активы для обеспечения иска в делах о признании их необоснованными и взыскании в доход государства.

Дела о признании необоснованных активов и их взыскание в доход государства рассматриваются Высшим антикоррупционным судом, подследственны будут Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в предусмотренных законом случаях их будут вести Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура.

Решение суда о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства будет основанием для увольнению чиновника.

Аналогичной нормой дополнен перечень причин для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро, генерального прокурора. Со дня вступления в силу такого решения будут прекращаться полномочия судьи, у которого были выявлены необоснованные активы.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн., прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 1921 грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147713
 
   
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А чому лише за останні 4 роки? І як ********** пояснить свої активи, якщо його підприємства збиткові ?
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А сои лишь бы зраду найти в отличном законе против которого голосовали ПЕС и Зажиття, а что касается активов и доходов то все есть в открытом доступе и поверь там копались очень много народу пытаясь найти криминал.
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Просто за предыдущие годы Парашенко уже всех преступников и коррупционеров наказал. Какой смысл? А за последние тем более военные годы такие сложные для Украины, мародеров нужно всех вывести на чистую воду
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Где то на Мальдивах зарыдал Парашенко с Ахметовым
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