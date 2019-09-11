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 Запасы газа в хранилищах Украины превысили 19 миллиардов кубометров

Украина закачала в подземных хранилища более 19 миллиардов кубометров газа, сообщает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом Коболев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Пересекли отметку в 19 млрд. куб. м. газа в подземках. Опережаем план", - сообщил он.

Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

Ранее Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147699
 
 
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я надеюсь продаваться зимой он будет по летним ценам, по которой и закупался.
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Украина должна давать льготы на начальный этап добычи на новых месторождениях, чтобы увеличивать быстрыми темпами добычу и привлекать инвесторов!
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