[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Китай отменил пошлины для части товаров из США

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза.

Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

КНР и США ввели новые взаимные пошлины с 1 сентября и объявили о новом раунде повышения тарифов, который состоится 15 декабря, если стороны не достигнут прогресса в переговорах о торговом соглашении. Очередные переговоры запланированы на октябрь в Вашингтоне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147683
 
 
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