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 РФ планирует построить в оккупированном Крыму 2 десантных корабля, – СМИ

Россия планирует начать строительство в оккупированном Крыму двух универсальных десантных кораблей в мае 2020 года.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС, передает БизнесЦензор.

"Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году", - сказал один из источников.

Он добавил, что головной корабль планируется сдать флоту РФ до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Завод "Залив" в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Российские универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147678
 
 
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