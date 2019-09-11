 Цены на нефть перешли к росту на фоне данных о запасах в США

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87% — до 62,92 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92%, до 57,93 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позже в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о более скромном снижении запасов — на 2,6 миллиона баррелей.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на краткосрочный прогноз минэнерго США, опубликованный во вторник вечером. Ведомство понизило прогнозы по добыче нефти в стране в 2019 и 2020 годах на 30 тысяч баррелей — до 12,24 миллиона и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно.