 Зеленский встретился с Коломойским. ФОТО

Об этом со ссылкой на Facebook президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента сообщает, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса.

Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.