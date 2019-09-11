 "Укрзализныця" разместила дополнительные еврооблигации на $100 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его данным, цена размещения составила 103,8% номинала, доходность – 7,292% годовых.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил в Facebook, что ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

"Сегодня поставили подписи под рамочным соглашением: ЕБРР финансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выпуска еврооблигаций. Имеем до 100 млн долл США исключительно на модернизацию инфраструктуры", - сообщает он.

Тендеры будут проходить по правилам ЕБРР, добавил Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 2 июля 2019 года разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.