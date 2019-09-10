 Пассажиропоток аэропортов Украины с 2016 года вырос на 100%, – Лавренюк

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

"Несомненно одним из самых ощутимых результатов работы Министерства инфраструктуры за 2016-2019 годы стало стремительное развитие авиации. За период 2016-2018 годов пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%. Если в 2015 году он составлял 10 млн пассажиров, то в 2018 году этот показатель достиг 20,5 млн пассажиров и дальше увеличивается. На рынок Украины зашли 14 новых авиакомпаний. Доля лоукостов в сообщении составляет почти 30%. Кроме того, возобновлена ​​работа более 10 региональных аэропортов", - отметил Лавренюк.

Кроме стремительного роста пассажирских перевозок, также увеличивается объем грузовых перевозок и почты авиационным транспортом. По словам Лавренюка, в 2018 году этот показатель достиг +40% по сравнению с 2015 годом.

Помимо того, Лавренюк отметил, что кроме государственных аэропортов, активно развиваются и региональные аэропорты: "Для развития региональных аэропортов, в 2016 году Кабинетом министров Украины была утверждена Государственная целевая программа развития аэропортов на период до 2023 года".

Юрий Лавренюк отметил, что для дальнейшего развития авиационной отрасли в ближайшей перспективе планируется продолжить развитие лоукост-перевозок иностранными и украинскими авиаперевозчиками как в международном, так и в региональном сообщении, продолжение реконструкции и восстановления деятельности региональных аэропортов, путем привлечения средств государственных и местных бюджетов, а также частных инвестиций, утверждение Авиационной транспортной стратегии до 2030 года, и подписание и имплементация Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС.

"Украина имеет все шансы стать мощным авиахабом между Европой и Азией. Мы приложим все усилия для полноценного восстановления работы всех региональных аэропортов Украины", - подытожил Лавренюк.

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