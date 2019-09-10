 "Укрзализныця" привлекает $100 миллионов от ЕБРР по самой низкой за 8 лет ставке, – Криклий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 10 сентября между "Укрзализныцей" и Европейским банком реконструкции и развития в присутствии министра инфраструктуры Владислава Криклия подписано рамочное соглашение, согласно которому 70% из привлеченных $100 млн будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T. Еще 30% средств компания направит на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика.

Криклий отметил, что подписание соглашения на лучших условиях за последние годы свидетельствует о доверии международных финансовых институтов к политике правительства.

"Укрзализныця привлекает от ЕБРР $100 млн по самой низкой за 8 лет ставке. Мы не только декларируем принципы свободной конкуренции и открытости, в ближайшее время мы начнем активное реформирование в сфере железнодорожных перевозок и непосредственно на "Укрзализныци". Сотрудничество с ЕБРР является сигналом для других международных партнеров, с которыми мы готовы вместе воплощать реформы в жизнь", - сказал Криклий.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, планируется частично обновить железнодорожное полотно транспортных коридоров TEN-T, по которым проходит около 80% всех транзитных грузов.

"Кроме того, мы берем на себя обязательства также обновить устройства диспетчеризации и связи", - добавил Кравцов.

В ближайшее время "Укрзализныця" и ЕБРР планируют согласовать план имплементации соглашения, которым будет определен полный перечень проектов модернизации.

"Закупка материалов будет проводиться по правилам ЕБРР. Это гарантирует, что процесс будет максимально прозрачным. Участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты Украины. Это даст возможность привлечь к закупке широкий круг участников. Все работы мы планируем выполнить в 2020 году своими силами, для этого у нас есть и человеческие, и технические ресурсы", - резюмировал Кравцов.

В начале июля 2019 году "Укрзализныця" впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала на $500 млн. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины.

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