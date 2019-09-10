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 McDonald's покупает разработчика технологий распознавания голоса для автоматизации "МакДрайва"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. покупает стартап Apprente Inc., разработчика технологий распознавания голоса, рассчитывая использовать его технологии для автоматизации направления "Мак-Авто".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В планах McDonald's - заменить машиной человека, принимающего заказы клиентов "Мак-Авто" и передающего информацию о них на кухню. В компании рассчитывают, что это позволит ускорить процесс выдачи заказов и, соответственно, продвижения автомобилей в очереди.

В настоящее время McDonald's уже тестирует подобную систему в своих ресторанах в Чикаго, однако она по-прежнему контролируется сотрудниками, которые могут прийти на помощь при необходимости.

Для McDonald's покупка Apprente, в которой работает менее 20 человек, является третьей сделкой по приобретению технологических стартапов за последние шесть месяцев, что полностью соответствует стратегии компании по увеличению использования машин и искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

McDonald's планирует использовать штаб-квартиру Apprente в Маунтин-Вью, где также базируется, например, Alphabet Inc., для открытия технологической лаборатории.

"Мы уверены, что сейчас идем верным путем к созданию своих мощностей и увеличению представительства в Кремниевой долине", - заявил главный исполнительный директор McDonald's Стив Истбрук.

McDonald's также вкладывает средства в приложения для заказа еды и киоски для заказа в ресторанах компании.

Apprente, основанная в 2017 году, создает технологии, позволяющие распознавать язык диалога, что дает возможности для их широкого использования в сфере быстрого питания. McDonald's уже тестирует эти технологии в двух ресторанах и, по словам Истбрука, планирует внедрять их на всей территории США.

Ранее в этом году McDonald's приобрела компанию Dynamic Yield Ltd., занимающуюся сбором данных о предпочтениях клиентов. В McDonald's отмечают, что используют инструменты Dynamic Yield для формирования предложения клиентам на основе времени суток, погоды, загруженности автодорог и других факторов.

В апреле McDonald's также купила долю в компании Plexure Group Ltd., занимающейся разработкой мобильных приложений.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147611
 
 
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