 Украинцы увеличили задекларированные доходы на 40%, – Налоговая служба

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНС), передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, украинцы подали 596,2 тыс. деклараций, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"В целом по Украине с начала года свыше 596 тыс. граждан подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, которыми задекларировали полученные в 2018 году доходы на общую сумму 94,4 млрд грн.

Граждане самостоятельно определили к уплате почти 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 485 млн грн военного сбора", - сказано в сообщении.

В частности, в пресс-службе ГНС уточнили, что сумма налога на доходы физических лиц и военного сбора на 49,4% и на 69,2% превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

"Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам - 18,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился более чем в два раза, или на 11,2 млрд грн. В целом наблюдается увеличение в сравнении с прошлым годом по всем видам доходов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, несмотря на то, что кампания декларирования доходов граждан завершилась, ГНС не завершает работу в части привлечения к декларированию граждан, которые обязаны были подать декларации о доходах и не сделали этого. Так, за непредставление в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную законодательством.

Также в пресс-службе напомнили, что, согласно нормам Налогового кодекса Украины, непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации является основанием для проведения документальной проверки.

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