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 В Google Docs добавили счетчик слов на экран ввода текста

Компания Google доработала дизайн сервиса Google Docs таким образом, чтобы информация о количестве слов в тексте всегда была доступна.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Количество слов документа теперь показывается в левом нижнем углу экрана. Как и в случае Microsoft Word, счетчик обновляет цифры в режиме реального времени. Кроме того, можно увидеть количество слов в отдельных фрагментах текста, просто выделив их.

В Google Docs добавили счетчик слов на экран ввода текста 01

Чтобы активировать функцию, достаточно установить флажок "Показывать количество слов при наборе текста" в разделе "Инструменты".

При нажатии на панель в левом нижнем углу, где находятся цифры, также можно просмотреть дополнительную информацию. Она включает в себя количество символов документа (как с пробелами, так и без них), а также количество страниц. Google говорит, что эта функция доступна всем пользователям, но на ее полномасштабное разворачивание может потребоваться некоторое время.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147604
 
 
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