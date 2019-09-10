 SkyUp запустит рейсы Киев-Харьков на месяц раньше

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Даты дополнительных рейсов:

13.09 Харьков-Киев;

14.09 Киев-Харьков;

17.09 Харьков-Киев;

18.09 Киев-Харьков;

26.09 Харьков-Киев;

27.09 Киев-Харьков.

Регулярные рейсы по направлению начнутся 25 октября и будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Также в октябре авиакомпания запускает перелеты Харьков-Львов и Харьков-Прага, которые будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

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