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 SkyUp запустит рейсы Киев-Харьков на месяц раньше

Авиакомпания SkyUp Airlines начиная с 13 сентября выполнит 6 дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков. Таким образом, полеты на данном направлении начнутся более чем на месяц раньше анонсированной даты старта регулярных рейсов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Даты дополнительных рейсов:

  • 13.09 Харьков-Киев;
  • 14.09 Киев-Харьков;
  • 17.09 Харьков-Киев;
  • 18.09 Киев-Харьков;
  • 26.09 Харьков-Киев;
  • 27.09 Киев-Харьков.

Регулярные рейсы по направлению начнутся 25 октября и будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Также в октябре авиакомпания запускает перелеты Харьков-Львов и Харьков-Прага, которые будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147597
 
 
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