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 Минрегион намерен сделать метро доступным для маломобильных групп населения

С 1 сентября 2019 года начали действовать обновленные ГСН относительно метрополитена, которые ввел обязательное внедрения безбарьерного пространства на станциях метро и в совмещенных подземных переходах при их реконструкции или новом строительстве.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительство и ЖКХ Лев Парцхадазе в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других. Метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех, это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы в отношении метрополитенов, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Поэтому путь к безбарьерности необратим", - написал Парцхаладзе.

В частности, требования следующие: 

  • поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
  • на пути движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно изменяемой информации, тактильные элементы доступности - тактильные полосы и информпоказатели, визуальные элементы доступности - контрастная маркировка, информтаблички и указатели и аудиопоказатели - звуковые ориентиры;
  • ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;
  • на новых станциях - только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницу специальными подъемниками.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147589
 
 
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