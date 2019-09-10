[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.86 27.38
 Энергетика
  23  0
Все про:Винницкая область (60) Газ (3710) Новости компаний (1022)

 У 16 производителей тепла Винницкой области до сих пор нет поставщика газа в отопительный сезон

По состоянию на 10 сентября в Винницкой области насчитывается 16 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой сотни тысяч домохозяйств и десятки бытовых потребителей, среди которых больницы, школы, детсады, вузы, бюджетные организации и тому подобное. Согласно законодательству, АО "Винницагаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям.

Об этом говорится в сообщении "Винницагаза", передает БизнесЦензор.

В частности, речь идет о следующих производителях тепла в Винницкой области:

  1. ГП "ТКЭ Маяк" ЧАО "Винницкий завод "Маяк"";
  2. ДП "Альтернативная тепловая энергия КП "Винницаоблэнерго";
  3. КП "Теплоэнергетик";
  4. МКП "Энергоресурс";
  5. "Винницкий финансово-экономический университет";
  6. Ильинецкий государственный аграрный колледж;
  7. ПТУ № 21 города Калиновка;
  8. Винницкий колледж НУПТ;
  9. Чернятинский колледж ВНАУ;
  10. ДУЗ ООО "Винницкий агрегатный завод";
  11. ГП "Предприятие государственной уголовно-исполнительной службы Украины №86";
  12. ОСМД "Атлант 36";
  13. ОСМД "Пирогово 39";
  14. ОСМД "Подолянка-7";
  15. ОСМД "Престиж 2015";
  16. ОСМД "Оберег".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147585
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский импичмент Крым пленные политзаключенные Россия Сенцов
 
 
 
 
 
 вверх