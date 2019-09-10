 Кравцов пообещал уволить главу Центра диагностики ж/д инфраструктуры за сфабрикованную закупку оборудования

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В частности, по данным служебной проверки, ряд действий должностных лиц повлекли убытки на сумму около 15 млн грн.

Проверкой установлено, что ожидаемая стоимость закупки услуг по ремонту дефектоскопного оборудования определена на основании одного коммерческого предложения, без привлечения других субъектов хозяйствования. Следствием этого стало существенное завышение стоимости ремонта указанного оборудования.

Кроме того, к тендерной документации по капитальному ремонту дефектоскопного оборудования были внесены дискриминационные технические условия, которые привели к ограничению круга участников и к искусственному созданию условий для победы конкретной компании. Следствием таких действий стало не только завышение стоимости ремонта, но и нарушение требований действующего законодательства в части добросовестной конкуренции и недискриминации участников.

"Проверка установила, что ожидаемую стоимость закупки услуг по ремонту дефектоскопного оборудования была завышена на 15 млн грн. Определена цена была на основе одного коммерческого предложения, а тендерная документация - с искусственно созданными дискриминационными условиями. Классика. Дальше интереснее: директором предприятия, которое ремонтировало дефектоскопы, оказалась дочь бывшего железнодорожника, который 25 лет работал в путевом хозяйстве", - написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

"С такими "опытными" директорами мы не будем проводить воспитательные работы. Все материалы проверки передали правоохранительным органам, а рабочих будем сразу увольнять.

Кумовство - это не по-железнодорожному", - подчеркнул Кравцов.

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