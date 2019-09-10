 В аэропорту "Полтава" обустроят магазин Duty Free

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на сообщение аэропорта, передает БизнесЦензор.

Работы планируется завершить к концу октября, однако товары сюда завезут и запустят продажи только после того, как из Полтавы снова начнут совершаться чартерные рейсы, рассказал и.о. директора аэропорта Владимир Окара.

"Он [владелец магазина] арендует, готовится к новому сезону. В прошлом сезоне не было Duty Free, а на следующий, с которого мы начнем работать, уже будет полноценный магазин. Тем более, он платит аренду. Цены не скажу, потому что надо обратиться в бухгалтерию", - добавил Окара.

С 26 марта по 20 июня из аэропорта "Полтава" на систематической основе выполнялись чартерные рейсы по заказу туроператора Join UP! Изначально самолеты летали в Шарм-эш-Шейх, а затем в Анталью.

Одним из факторов прекращения чартерной программы в туроператоре назвали недостаточную динамику загрузки на первых рейсах из региона.

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