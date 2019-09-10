[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.86 27.38
 Транспорт
  565  0
Все про:производство (579) вагоны (363) Крюковский вагоностроительный завод (70)

 Крюковский вагонзавод увеличил производство грузовых вагонов на 62%

Крюковский вагоностроительный завод в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года увеличил производство грузовых вагонов на 61,8% – до 3 тыс 745 штук.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кременчугскую газету.

В январе-августе 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов, тогда как в январе-июле прошлого года – ни одного.

С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric, тогда, как в январе-июле 2018 года эта работа не производилась.

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1 тыс 673 вагона по сравнению с 2017 годом – до 3 тыс 686 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в 2019 году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс единиц, а пассажирских вагонов в 4,5 раз – до 36 штук.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147559
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский импичмент Крым пленные политзаключенные Россия Сенцов
 
 
 
 
 
 вверх