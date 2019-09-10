[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.86 27.38
 Финансы
  1384  4
Все про:монеты (70) НБУ (3991)

 Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября, – НБУ. ВИДЕО

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Уже через три недели – с 1 октября 2019 года – монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С тех пор их не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного оборота", – сказано в сообщении.

В то же время можно будет без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзенбанк Аваль").

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147554
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября

============================
Так це він і є? Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября, – НБУ - Цензор.НЕТ 9407 Це кінець епохи зубожіння?! Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября, – НБУ - Цензор.НЕТ 2908
Потрохи відмовляємося спочатку від копійок потім від паперових банкнот.і...бац! Настає комунізм! У магазинах все безкоштовно! І добра на всіх вистачає! Ура це-перемога! Монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет расплачиваться с 1 октября, – НБУ - Цензор.НЕТ 2908
 показать весь комментарий
 
 
А где же обещанный ******** курс гривны по 8... значит это такая же барыга?
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский импичмент Крым пленные политзаключенные Россия Сенцов
 
 
 
 
 
 вверх