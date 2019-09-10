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 Рада приняла за основу законопроект об отмене лицензий для телеком-операторов

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050).

Законопроект поддержали 338 народных депутатов на заседании 10 сентября при необходимых 226 голосов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы начать деятельность на рынке, оператору необходимо будет лишь уведомить профильного регулятора о начале такой деятельности. Сейчас процедура иная - они сообщают, и регулятор предоставляет разрешения. Законопроект также реализует положения Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены регуляторных барьеров доступа на рынок телекоммуникационных услуг", - отметил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Кубраков, представляя документ в парламенте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъектов хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147543
 
 
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