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 ТЭС и ТЭЦ Украины сократили потребление угля на 2%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-июле 2019 года снизили потребление угля на 2% (на 308,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 14,894 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в июле 2019 года потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 6,9% (на 149,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2,008 млн тонн.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Использование газового угля возросло на 11,1% (на 2 млн 74,2 тыс. тонн) – до 20 млн 812,5 тыс. тонн, тогда как антрацита снизилось на 11% (на 665,6 тыс. тонн) – до 5 млн 407,5 тыс. тонн.

Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016 году, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147533
 
 
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