 АМПУ представит потенциальным инвесторам возможности порта "Скадовск"

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

На встрече в формате открытого диалога планируется обсудить с потенциальными инвесторами перспективы их участия в реализации инфраструктурных проектов в порту "Скадовск".

Потенциальным инвесторам будет представлена актуальная информация о текущих показателях работы порта, стратегических планах его дальнейшего развития, перспективах применения механизма государственно-частного партнерства (аренды, концессии, совместной деятельности) для реализации инвестиционных проектов.

Также на встрече планируется обсудить с руководством области и порта проблемные вопросы, которые могут влиять на деятельность частных компаний, такие как оформление прав на землю, аренда государственного имущества и многое другое.

В 2018 году объем перевалки грузов в Скадовском порту снизился в 2,5 раза, по сравнению с 2017 годом. Через порт в прошлом году прошло 8,4 тыс. тонн грузов. В то время как в 2017 году этот показатель составлял 20,9 тыс. тонн. Порт "Скадовск" значительно сократил обработку наливных грузов (нефтепродуктов) - на 62%, до 5,9 тыс. тонн. Переработка сухих сыпучих грузов (зерно) снизилась до нуля, в сравнении с 2,5 тыс. тонн в 2017 году. Оборот тарно-штучных грузов уменьшился на 14%.

В 2017 году порт потерял треть грузооборота. Основная проблема порта - это глубины, которые не отвечают паспортным показателям.

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