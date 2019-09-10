 Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства

Законопроект на заседании 10 сентября поддержало 365 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект, в частности, исключает ст. 205 из УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

"Мы также предлагаем в три раза поднять нижнюю планку для привлечения к ответственности по ст. 212 УК (уклонение от налогообложения), чтобы в уголовном порядке преследовались действительно преступления, остальные – в финансовом порядке", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в парламенте.

В то же время депутаты приняли решение о сокращенных сроках подготовки законопроекта ко второму чтению.

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