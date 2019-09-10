[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.86 27.38
 Власть
  139  0
Все про:губернатор (16) Зеленский (304) Ривне (71) Ривненщина (63)

 Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ривненской областной государственной администрации – директора дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталия Коваля.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ровенской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал он во вторник на встрече со студентами Острожской академии.

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языком. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147519
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР законопроект Зеленский импичмент Крым пленные политзаключенные Россия Сенцов
 
 
 
 
 
 вверх