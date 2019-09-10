 Рада одобрила новую редакцию закона о публичных закупках

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законопроект поддержали 310 народных депутатов на заседании во вторник при необходимых 226 голосов.

"Мы вводим ответственность руководителя бюджетного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок. Мы боремся с обжаловательным троллингом. Не позволим, чтобы заказчики дисквалифицировали бизнес по формальным признакам", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, представляя документ в парламенте.

Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Кроме того, в законопроекте предложено вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время – 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.