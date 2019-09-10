 "Укравтодор" объявил тендер на ремонт участка трассы Киев - Одесса

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

Ремонт планируют провести на 87 - 98 км (участок от съезда на пл. Белая Церковь в с. Быкова Гребля), 98 - 113 км (участок от с. Быкова Гребля и до предела Белоцерковского и Ставищенского районов), 113 - 128 км (участок от границы Белоцерковского и Ставищенского районов и до пгт. Ставище).

Ремонт будет реализован за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, сэкономленных на ранее реализованных контрактах в рамках проекта "Панъевропейский коридор".

Согласно условиям тендера, компании-претенденты должны продемонстрировать наличие успешного опыта работ в роли подрядчика за последние 5 лет, иметь квалифицированный персонал и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности.