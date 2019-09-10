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 Украина собрала более 39 миллионов тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 9 сентября намолотила 39,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,1 млн га (66% к прогнозу) при средней урожайности 39,2 ц/га, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Об этом со ссылкой на Facebook Минагрополитики сообщает БизнесЦензор.

Кукурузы намолочено 281 тыс. тонн с площади 46 тыс. га (1%), гречихи - 29 тыс. тонн с 46 тыс. га (32%), проса - 110 тыс. тонн с 58 тыс. га (64%). Ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га.

Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн подсолнечника с 1,2 млн га (21%) при урожайности 20,4 ц/га и 484 тыс. тонн сои со 214 тыс. га (14%) при урожайности 22,6 ц/га.

Минагрополитики прогнозирует в текущем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн (из них пшеницы - 27,8 млн тонн) против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147507
 
 
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