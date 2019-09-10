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 Китай утвердил список украинских производителей говядины для экспорта

Китайская Народная Республика утвердила перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для экспорта этой продукции на китайский рынок.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас в указанный перечень внесены 3 мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", - говорится в сообщении.

Решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа 2019 года во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147494
 
 
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