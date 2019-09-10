[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:СЭС (14) НКРЭКУ (712) Зеленый тариф (61) солнечная энергетика (139)

 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для солнечной станции экс-владельцев ТРЦ "Караван"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила "зеленый" тариф для солнечной электростанции (СЭС) "Прайм Сан" мощностью 13 МВт (Вольнянский р-н Запорожской обл.) в размере 15,03 евроцента за 1 кВт-ч.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Кроме того, тариф получила первая очередь солнечной электростанции (СЭС) ООО "Ренджи Запорожье" мощностью 10,3 МВт (Васильевский р-н Запорожской обл.). Согласно данным Госреестра юридических лиц, станция принадлежит энергетической компании "Смарт Энерджи Плюс", собственником которой является экс-владелец ТРЦ "Караван" Андрей Гордиенко.

"Прайм Сан" принадлежит компаниям "Ченаго Холдингс Лимитед" (Кипр) и "Пенобскот Лимитед" (Кипр). Конечным бенефициаром является экс-совладелец гипермаркетов "Караван" Сергей Хрипков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147489
 
 
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