 НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для солнечной станции экс-владельцев ТРЦ "Караван"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение комиссия приняла на заседании во вторник.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Кроме того, тариф получила первая очередь солнечной электростанции (СЭС) ООО "Ренджи Запорожье" мощностью 10,3 МВт (Васильевский р-н Запорожской обл.). Согласно данным Госреестра юридических лиц, станция принадлежит энергетической компании "Смарт Энерджи Плюс", собственником которой является экс-владелец ТРЦ "Караван" Андрей Гордиенко.

"Прайм Сан" принадлежит компаниям "Ченаго Холдингс Лимитед" (Кипр) и "Пенобскот Лимитед" (Кипр). Конечным бенефициаром является экс-совладелец гипермаркетов "Караван" Сергей Хрипков.