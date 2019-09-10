 Суд снял арест с недвижимости и ценных бумаг беглого экс-министра Клименко

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

Официальное следствие считает, что "КУА "Эксельсиор" использовали для отмывания средств, полученных преступным путем.

Суд отменил арест земельных участков, площадью около 1 гектара, двух домов и недострой в элитном поселке Козин под Киевом, а также 3 квартир в Киеве и Донецке, 2 нежилых помещений и 9 машиномест. Кроме того, суд снял арест с почти 100 счетов и ценных бумаг на банковских счетах

Это имущество арестовали в июле этого года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное следствие осуществляла Главная военная прокуратура с июня 2014 года. Бывшего министра доходов и сборов времен Виктора Януковича подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании денег в 2011-2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют 4 других подозреваемых.

По данным Генпрокуратуры, против Клименко ведут несколько производств. В частности, по данным следствия, в течение 2012-2013 годов он завладел средствами из госбюджета на сумму 3,1 миллиарда гривен путем незаконного возмещения НДС на счета 3 фиктивных фирм. В этом деле Печерский районный суд Киева в августе 2019 заочно взял Клименко под стражу.

При президентстве Януковича Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины, а с декабря 2012 по февраль 2014 года - министром доходов и сборов. После расстрелов активистов на Майдане во время Революции достоинства он бежал из Украины и с тех пор находится в розыске.