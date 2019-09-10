[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.86 27.38
 Коррупция
  602  5
Все про:суд (1962) Клименко (70)

 Суд снял арест с недвижимости и ценных бумаг беглого экс-министра Клименко

Печерский районный суд Киева отменил арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", которая фигурирует в деле экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

Официальное следствие считает, что "КУА "Эксельсиор" использовали для отмывания средств, полученных преступным путем.

Суд отменил арест земельных участков, площадью около 1 гектара, двух домов и недострой в элитном поселке Козин под Киевом, а также 3 квартир в Киеве и Донецке, 2 нежилых помещений и 9 машиномест. Кроме того, суд снял арест с почти 100 счетов и ценных бумаг на банковских счетах

Это имущество арестовали в июле этого года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное следствие осуществляла Главная военная прокуратура с июня 2014 года. Бывшего министра доходов и сборов времен Виктора Януковича подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании денег в 2011-2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют 4 других подозреваемых.

По данным Генпрокуратуры, против Клименко ведут несколько производств. В частности, по данным следствия, в течение 2012-2013 годов он завладел средствами из госбюджета на сумму 3,1 миллиарда гривен путем незаконного возмещения НДС на счета 3 фиктивных фирм. В этом деле Печерский районный суд Киева в августе 2019 заочно взял Клименко под стражу.

При президентстве Януковича Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины, а с декабря 2012 по февраль 2014 года - министром доходов и сборов. После расстрелов активистов на Майдане во время Революции достоинства он бежал из Украины и с тех пор находится в розыске.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147466
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленые таких любят,он будет хорошим их представителем в налоговую снова наверно пойдет !
 показать весь комментарий
 
 
Ага а коричневые 5.5 лет козла доили и тут у него писюн отвалился.
Говномесы а сколько должен в среднем продолжаться судебный процесс, пожизненно?

 показать весь комментарий
 
Вот и наступило "покращення". Вот теперь заживьом!
 показать весь комментарий
 
Зеля сливает страну. За 100 дней зеля сделал то, что Порошенко не смог сделать за 5 лет: просрал Украину.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Крым обмен пленные Россия Сенцов США
 
 
 
 
 
 вверх