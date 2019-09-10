 Нацкомиссия допустила еврооблигации "Укрзализныци" к обращению в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению НКЦБФР от 5 сентября, соответствующие документы в начале августа в Комиссию направил Национальный депозитарий Украины.

Согласно его данным, ранее в этом году к обращению в Украине были допущены акции МХП, "Укрпродукт Групп", Ferrexpo, Apple и один выпуск казначейских обязательств США, а в конце прошлого года – два выпуска еврооблигаций "Укрэксимбанка".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 2 июля 2019 года разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital.