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 Нацкомиссия допустила еврооблигации "Укрзализныци" к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины решила допустить еврооблигации "Укрзализныци" (облигации британской Rail Capital Markets Plc) к обращению в Украине.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению НКЦБФР от 5 сентября, соответствующие документы в начале августа в Комиссию направил Национальный депозитарий Украины.

Согласно его данным, ранее в этом году к обращению в Украине были допущены акции МХП, "Укрпродукт Групп", Ferrexpo, Apple и один выпуск казначейских обязательств США, а в конце прошлого года – два выпуска еврооблигаций "Укрэксимбанка".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 2 июля 2019 года разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147462
 
 
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