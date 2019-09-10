 Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В составе совета директором Ма останется до очередного годового собрания акционеров Alibaba, которое пройдет в 2020 году.

Он будет пожизненным участником партнерства Alibaba Partnership, в которое входят высокопоставленные менеджеры группы и входящих в нее компаний. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.

Отставка Ма пришлась на его 55-й день рождения и на День учителя, который в Китае отмечают 10 сентября. До того как учредить Alibaba в 1999 году, он был школьным учителем английского языка, и в рамках группы его так и называют "Учитель Ма". Год назад он говорил, что хочет посвятить дальнейшие годы филантропии в сфере образования.

С поста гендиректора Alibaba Ма ушел в 2013 году. Его сменил Джонатан Лю, а в 2015 году эту должность занял Чжан.

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джека Ма в $41,8 млрд, среди богатейших людей Азии он занимает второе место после индийца Мукеша Амбани.