 Huawei отозвала иск против США из-за конфискованного оборудования

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Компания пыталась оспорить, что ее техника подпадает под действие закона США о контроле над экспортно-импортными операциями.

Huawei решила отозвать жалобу после того, как американские власти вернули компании ее оборудование, сообщает Reuters. При этом правительство США отказалось объяснить, почему ранее решило изъять продукцию Huawei.

Президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения в связи с якобы исходящими от Huawei угрозами информационным технологиям страны. В результате крупные американские ИТ-корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО. Huawei подала к США два иска.