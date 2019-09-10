 В Украину возвращается украденная нацистами картина с Иваном Грозным

Об этом со ссылкой на Facebook посольства Украины в США сообщает БизнесЦензор.

Сообщают, что посольство Украины вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние процедуры для возвращения картины.

"Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу", - сообщает посольство.

Посольство отмечает особое значение в процессе возвращения картины американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние 30 лет.