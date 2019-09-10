 В Николаевской области 33 производителя тепла остаются без поставщика газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаза" сообщает БизнесЦензор.

"В Николаевской области насчитывается 47 производителей тепла. По состоянию на 09 сентября 33 из них до сих пор не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Согласно законодательству, АО "Николаевгаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким потребителям", - сообщает компания.

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа давать поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет вынуждена прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Сергей Щербаков. - Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Николаевгаз" будет вынуждено принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, которые являются производителями тепловой энергии, даже если они поставляют тепло на такие социально важные объекты, как учебные заведения или больницы.

Органы местного самоуправления, владельцы предприятий к началу отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа даже в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение же в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортных и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия и учреждения, может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального или даже государственного масштаба.

АО "Николаевгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области, Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти, а также непосредственно предприятия и организации, являющиеся производителями тепла.

Кроме того 27 августа газораспределительная компания провела круглый стол по вопросу подготовки к новому отопительному сезону с участием представителей ТКЭ, напомнив о необходимости решить этот вопрос до начала отопительного сезона.

В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 03 октября 2018г. №717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойное снабжение природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующее решение правительства еще не принято.

"Напомним, что в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Надеемся, что отопительный криворожский коллапс не повториться в Николаевской области", - сообщает "Николаевгаз".