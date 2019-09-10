 США могут начать расследование против Google

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

48 американских штатов, а также округ Колумбия и Пуэрто-Рико присоединились к инициативе генерального прокурора Техаса Кена Пакстона. По его словам, следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

Далее, в зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области. Следствие усиливает давление на Google, дочерней компании интернет-гиганта Alphabet, из-за слишком большого влияния на рынке.

Ранее, в пятницу, несколько американских штатов начали антимонопольное расследование в отношении социальной сети Facebook. Генпрокуроры "используют все доступные инструменты", чтобы определить, оказались ли данные пользователей под угрозой из-за действий администрации соцсети.

Кроме того, как и в случае Google, власти хотят проверить, как доминирование соцсети отразилось на ценах на размещение рекламы и не злоупотреблял ли Facebook своим доминирующим положением на рынке.

Министерство юстиции США в июле объявило, что намерено расследовать вопрос, не является ли доминирование корпораций слишком большим и не наносят ли они ущерб инновациям и потребителям. Помимо Google и Facebook американские власти могут также обратить внимание на крупный онлайн-магазин Amazon.