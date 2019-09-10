 Казахстан и Киргизия обвинили РФ в ограничении поставок их угля в Украину

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в Украину только по специальным разрешениям. В Минэкономики РФ считают проблему надуманной, утверждая, что Казахстан все равно не вывозит даже согласованные объемы.

Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) просит Казахстан и Киргизию предоставить информацию об издержках, с которыми они сталкиваются при транзите угля в Украину через территорию России, говорится в протоколе консультаций членов ЕЭС.

С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэкономики. При этом такие ограничения формально не касаются транзитных грузов.

Как следует из протокола, представитель палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" в ходе консультаций заявил, что Минэкономики РФ не согласовывает объемы поставок казахстанского угля, следующего транзитом через РФ в Украину.

"Атамекен" усматривает в действиях России нарушение договора и Таможенного кодекса о Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, у казахстанского бизнеса нет информации о том, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений министерство квотирует угольный экспорт. Как следует из протокола, потери понесла и Киргизия, чей торговый оборот с Украиной с июня сократился на 50%.

Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Беларуси Алексей Мацевило также назвал действия России неправомерными.

Как сообщал БизнесЦензор, поставки российского угля в Украину в июле выросли в 3 раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются.

В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля на Украину были шахтоуправление "Садкинское" (600 тыс. тонн), входящее в "Южуголь", шахтоуправление "Обуховское" энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова (684 тыс. тонн), "Кузбассразрезуголь" (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), "Ресурс" (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн).

В июне объемы среди названных компаний сохранились у "Садкинского" (67,2 тыс. тонн), "Распадской" (38,3 тыс. тонн) и "Ресурса" (12 тыс. тонн), остальные компании остановили поставки.

По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля в Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Беларусь, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всех наращивает поставки "Кузбассразрезуголь" — в 35 раз, до 290 тыс. тонн.