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 Цена на нефть впервые с августа превысила $63 за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше 63 долларов за баррель после того, как новый глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении продолжать политику страны по ограничению добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 63 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81%, до 58,32 доллара за баррель.

Новый глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что намерен придерживаться текущей политики страны относительно добычи нефти, а именно продолжать сокращение добычи для поддержания цен.

"Объявление… о смене главы министерства нефти Саудовской Аравии сопровождалось убедительными предположениями о том, что сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет баланса", — отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был назначен на пост главы министерства энергетики в воскресенье, 8 сентября. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3147418
 
 
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