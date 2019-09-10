 Цена на нефть впервые с августа превысила $63 за баррель

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,09 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 63 долларов за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,81%, до 58,32 доллара за баррель.

Новый глава минэнерго Саудовской Аравии отметил, что намерен придерживаться текущей политики страны относительно добычи нефти, а именно продолжать сокращение добычи для поддержания цен.

"Объявление… о смене главы министерства нефти Саудовской Аравии сопровождалось убедительными предположениями о том, что сокращение производства будет продолжаться до тех пор, пока рынок не достигнет баланса", — отметил президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был назначен на пост главы министерства энергетики в воскресенье, 8 сентября. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.