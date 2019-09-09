 Porsche увеличил свою долю в хорватском производителе электромобилей Rimac до 15,5%

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Кк сообщается, год назад компания Porsche приобрела 10% акций хорватского автопроизводителя Rimac в расчете на то, что создатели электрических суперкаров Concept One и Concept Two помогут немцам сделать их первые электромобили более быстрыми.

В официальном пресс-релизе указано, что Porsche поддерживал Rimac и до приобретения акций, а теперь решили сотрудничать более плотно.

"Мы быстро поняли, что Porsche и Rimac могут многому научиться друг у друга. Мы верим в то, что Мате Римак и его компания могут предложить нам очень многое, поэтому увеличиваем нашу долю и намерены активизировать наше сотрудничество в области аккумуляторных технологий", отметил Лутц Мешке, заместитель председателя правления Porsche AG, отвечающий за IT и финансы.

В свою очередь глава компании Rimac Мате Римак отметил, что у компаний есть много совместных идей, которые они постараются воплотить в ближайшем будущем.

"То, что Porsche стал нашим акционером, является одной из важнейших вех в нашей истории. В свою очередь увеличение его доли стало ярким подтверждением качества нашего сотрудничества и основой для развития еще более тесных отношений между компаниями. Основное внимание мы уделяем достижению ситуации win-win при которой клиенты обеих компаний получат возможность приобрести электромобили с выдающимися характеристиками", - Римак.

Компания Rimac Automobili была основана Мате Римаком в 2009 году и помимо выпуска электромобилей (Concept One и Concept Two) занимается созданием автоэлектродвигателей, аккумуляторных батарей и цифровых интерфейсов. Отдельное подразделение Greyp Bikes занимается электрическими байками. Компания базируется в Загребе (Хорватия) и на данный момент располагает штатом в 550 человек, помимо Porsche, она сотрудничает с Renault, Jaguar, Aston Martin и Pininfarina.

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